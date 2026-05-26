Чебоксары частично обесточены из-за аварии на электросетях

Несколько районов Чебоксар оказались обесточены из-за масштабной аварии на электросетях. Без света остались жители микрорайонов Южный и Альгешево, а также Новоюжного района, сообщил глава города Станислав Трофимов.

«Специалисты оперативно приступили к переключениям на резервные схемы электроснабжения. Параллельно ведутся восстановительные работы на поврежденном оборудовании», — уточнил чиновник. Он попросил горожан «отключить от сети чувствительные электроприборы, чтобы избежать их поломки при подаче напряжения».

Изначально господин Трофимов сообщил, что восстановительные работы планировалось завершить к 11:00 мск. Позднее он уточнил, что «время восстановительных работ будет продлено для диагностики высоковольтных линий».