В Лебяжьевском округе в аварии пострадали водитель и три подростка-пассажира

После опрокидывания автомобиля в Лебяжьевском округе пострадали три пассажира-подростка и сам водитель. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ночью 26 мая 19-летний водитель ВАЗ-21123 двигался по дороге Лебяжье — Мокроусово — Щигры на высокой скорости от рабочего поселка Лебяжье к селу Мокроусово. Не справившись с управлением, он допустил съезд автомобиля в кювет. Там машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали: сам водитель, 16-летний пассажир, девушка и юноша 15 лет, также находившиеся в салоне. Их госпитализировали. Ни один из участников аварии не был пристегнут.

Прокуратура Лебяжьевского района установит все обстоятельства происшествия и даст оценку полноте мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Виталина Ярховска