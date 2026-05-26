В Ростове восстановление трамвайной сети оценили в 2,6 млрд рублей

Власти Ростова-на-Дону рассматривают два варианта развития городской трамвайной сети, подготовленные компанией Мостранспроект. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Первый проект предполагает восстановление существующей трамвайной инфраструктуры и ремонт депо на улице 36-я Линия. Стоимость работ оценивается в 2,6 млрд руб. В рамках проекта планируется обновление путей в районе Ленгородка, на улице Ереванской в Нахичевани, на Буденновском проспекте, большей части улицы Максима Горького, а также участка линии в направлении улицы Текучева.

Второй вариант предусматривает стыковку действующей сети с трамвайными путями, построенными по концессии в Левенцовском микрорайоне. В этом случае стоимость проекта возрастает до 8,2 млрд руб., включая закупку шести новых вагонов.

Разработчики предупреждают, что маршрут через Ленгородок увеличит время поездки из Левенцовки примерно до одного часа. По их оценке, это может снизить привлекательность трамвая для пассажиров по сравнению с автобусами.

В департаменте транспорта Ростова заявили, что приоритетом для города сейчас остается обновление подвижного состава общественного транспорта. В частности, власти рассматривают восстановление троллейбусной сети маршрута №6, закупку транспорта для маршрута №5 и ремонт троллейбусного депо.

