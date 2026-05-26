Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла в 1,6 раза за четыре месяца

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 38,7 млрд руб. по итогам января-апреля 2026 года. Это на 62% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности, с которой ознакомился «Интерфакс».

Чистые процентные доходы «Дом.РФ» за отчетный период увеличились на 39% — до 59 млрд руб., что замглавы компании Давид Овсепян связал с «опережающим снижением стоимости фондирования». Основным драйвером роста чистой прибыли, по словам господина Овсепяна, стали «операционная эффективность бизнеса и увеличение чистой процентной маржи до 4,4%». Эти факторы также повлияли на рост рентабельности капитала «Дом.РФ» (23,8%).

Чистые комиссионные доходы компании за январь-апрель составили 14,1 млрд руб. (+21% год к году). Расходы на резервы — 14,9 млрд руб. (+16%). Динамику показателя в «Дом.РФ» объяснили консервативным подходом к оценке рисков из-за роста кредитного портфеля и замедления экономики.

Стоимость риска (COR) за отчетный период не изменилась (0,7%). Кредитный портфель юрлиц вырос на 3% — до 2,8 трлн руб., физлиц — напротив, уменьшился на 2%, до 0,8 трлн руб. Средства юрлиц за первые четыре месяца года сократились на 7% — до 1,3 трлн руб., средства физлиц увеличились на 7% — до 1,6 трлн руб.