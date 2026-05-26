Помощь в кредит

Малый и средний бизнес будут спасать льготными кредитами. Для этого правительство создаст новую программу с общим лимитом 150 млрд руб., сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом ставка такого займа будет привязана к ключевой. “Ъ FM” решил узнать у предпринимателей, что они думают о новой инициативе правительства.

Все начнется в июле. По словам вице-премьера Александра Новака, малый и средний бизнес получит доступ к льготным кредитам под процент, равный ключевой ставке ЦБ. На первый взгляд, предложение вполне выгодное: сейчас заем выдают на рыночных условиях под 20% годовых и выше. А вот ставка «ключа» — 14,5%. Но не все так однозначно, уверен владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Это на самом деле интересная идея. Поддержка властей сейчас есть не только со стороны льготного кредитования, но и налогового режима. Отрасль действительно испытывает очень большие проблемы, мы вышли на плато внутреннего туризма. Россияне устают от поездок, потому что пружина отложенного спроса с пандемии COVID-19 уже полностью себя отработала. Так что это очень хорошая мера, она нужная и важная.

Но вопрос в том, что, как правило, все инвестиционные инструменты нужны тогда, когда отели развиваются, а при нынешних проблемах с доходной базой, конечно, о развитии мало кто говорит».

В правительстве напомнили, что стараются поддерживать бизнес и с помощью других программ. Например, с весны прошлого года предприятия могут брать кредит под ставку ниже «ключа» на 3,5 п. п. с лимитом в 50 млрд руб. И все-таки этих мер недостаточно, считает гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Такой размер финансирования, как 150 млрд руб., для экономики в целом маленькая капля в море, которая особого влияния на малый и средний бизнес вряд ли окажет. 300-400 млрд руб. в год уже выделяются. Предприниматели не видят, что эти программы до них доходят, поскольку они очень сильно лимитированы, квоты на них разбираются еще в начале года и даже в конце предыдущего.

Количество компаний, которым требуется поддержка и импульс для развития, и объем этой помощи просто никак не сопоставимы».

По данным Центра стратегических разработок, половина микробизнеса сегодня работает вообще без прибыли. Аналитики отмечают, что не все предприятия решаются работать в долг, даже если находятся в кризисе. Совладелец галереи «Триумф» Емельян Захаров с таким подходом солидарен. В беседе с “Ъ FM” он объяснил, почему:

«У нас, наверное, тысяч 20-25 посетителей за месяц проходят, многие покупают картины. Галерея — популярное место у москвичей. Мы никогда в жизни не брали ни одного кредита, даже когда они были очень дешевыми, просто всегда боялись этого очень».

Впрочем, совсем отказываться от кредитов — сомнительная идея, полагает основатель Студии красоты Тимура Бегичева Тимур Бегичев:

«Льготное кредитование даст нам возможность осторожно посмотреть в какое-то пусть обозримое, но будущее. Ведь долгие проекты, например, развитие салонного бизнеса, масштабирование, инвестиции в производство личного парфюмерного бренда мы отложили очень надолго. Если у нас все-таки будет история с льготным кредитованием, тем более привязанным или ассоциированным с ключевой ставкой, конечно, для нас это будет очень хорошо».

По данным Торгово-промышленной палаты, почти 95% бизнесменов заявили об ухудшении положения с начала года. Почти 70% говорят о снижении доходов, а половина ожидает усугубления ситуации.

Леонид Пастернак