Полиция задержала двух подозреваемых в краже икон в трех областях

Сотрудники МВД задержали двух участников преступной группы, подозреваемых в краже икон и церковной утвари из храмов. Преступления были совершены в Ярославской, Костромской и Вологодской областях.

Подозреваемые — ранее судимые жители Ярославской области. По версии МВД, злоумышленники сначала наблюдали за выбранным храмом, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.

Один из соучастников задержан в Москве, второй — в Ярославле. Полицейские изъяли у них похищенные иконы и церковную утварь, общая стоимость которых составляет около 500 тыс. руб. Имена и другие подробности о предполагаемых преступниках не приводятся.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК). Задержанным назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. МВД полагает, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж.