Politico: американского журналиста обвинили в работе на Китай

Американского журналиста, политического комментатора и писателя Томаса Паукена II обвинили в том, что он работал в качестве незарегистрированного агента Китая, пишет Politico. Издание приводит соответствующие документы, представленные ФБР в федеральный суд Виргинии.

Федеральные власти утверждают, что журналист осуществлял деятельность от имени контактов, связанных с китайским правительством, и готовил конфиденциальные политические отчеты для китайской разведки, предназначенные для президента Си Цзиньпина.

Господин Паукен, проживший в Китае более десяти лет, отрицает сотрудничество с китайскими спецслужбами, заявляя, что выполнял лишь профессиональную работу без надлежащих документов.

Екатерина Наумова