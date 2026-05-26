Шуваев: Белгород встретил участников автопробега «Одна Родина — одна семья»

Белгород встретил участников Всероссийского благотворительного автопробега «Одна Родина — одна семья», посвященного памяти дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова — первого человека в современной истории, который был дважды удостоен высшей государственной награды РФ. Маршрут автопробега проложен через всю страну — от Владивостока до Донецка.

«Для меня эта акция — еще и глубоко личная. Я знал его, мы вместе выполняли боевые задачи. К сожалению, он погиб при ракетном ударе ВСУ в приграничье Курской области в 2025 году. Замечательный был человек. Он навсегда в наших сердцах»,— подчеркнул врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Вместе с участниками акции и общественниками врио главы региона возложил цветы к Вечному огню и почтил память героев. Также состоялась церемония передачи трех автомобилей УАЗ «Патриот» и гуманитарной помощи комитету семей воинов Отечества Белгородской области, региональному отделению Ассоциации ветеранов СВО и губкинской общественной организации участников СВО и ветеранов боевых действий «Сталь».

«Эти коллективы изо дня в день поддерживают наших бойцов, их семьи, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и хранят память о павших участниках СВО. Такая поддержка бесценна — она объединяет нашу большую страну. Только вместе мы победим»,— заявил Александр Шуваев.

Накануне, 25 мая, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Александр Шуваев провел рабочее совещание облправительства, на котором обозначил приоритеты работы региональных властей. В частности, обсуждались вопросы оказания дополнительной помощи пострадавшим жителям, предприятиям и боевым формированиям.

Денис Данилов