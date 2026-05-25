Врио белгородского губернатора обозначил приоритеты работы облправительства

В ходе еженедельного рабочего совещания 25 мая временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заслушал доклады заместителей о задачах и планах профильных министерств на ближайший период. В частности, господин Шуваев поручил проработать источники финансирования и выделить 16 млн руб. на решение вопросов с вентиляцией в помещениях капитально отремонтированной первой городской поликлиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Еще 30 млн руб. дополнительно потребуется на переподключение электричества в детской областной клинической больнице. Помимо этого, по состоянию на 25 мая не введена в эксплуатацию третья детская поликлиника.

«Пациенты и их родители не должны думать о недоработках в наших больницах — это недопустимо. Все должно работать в штатном режиме»,— подчеркнул врио губернатора.

Александр Шуваев дал неделю на подготовку подробных докладов по всем незавершенным стройкам и ремонтам в регионе. Запланированы выезды и точечный разбор ситуации с каждым ответственным руководителем. На совещании также были рассмотрены проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нескольких муниципальных округах и вопросы оказания дополнительной помощи пострадавшим жителям, предприятиям и боевым формированиям.

Кроме того, на заседании обсуждался старт летней оздоровительной кампании с 1 июня. В регионе начнут работать пять загородных лагерей, лагерь на базе центра «Воин», 409 пришкольных лагерей и 252 лагеря труда и отдыха. По решению кабмина из федеральной казны направлено 1,2 млрд руб. на приобретение путевок для отдыха 16,5 тыс. детей за пределами региона. Область сейчас ожидает официального доведения средств.

В ходе совещания врио главы региона обратил внимание на обращения жителей, обеспокоенных временной приостановкой выдачи региональных наборов семьям с новорожденными.

«О ситуации знаю, там возникли сложности с подрядчиком. Мы уже сформировали очередь на выдачу, поставил вопрос на контроль. Семья — это опора Белгородской земли, поэтому все наши усилия направлены на оперативное разрешение ситуации»,— сказал господин Шуваев.

Как сегодня сообщал «Ъ-Черноземье», на совещании также прозвучала информация, что 26 мая последние звонки пройдут в традиционном очном формате в 467 школах Белгородской области. В 64 учреждениях из приграничья их проведут онлайн, что «связано с оперативной обстановкой».

Денис Данилов