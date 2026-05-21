ГМО обнажил айсберг

Холдинг «Алтайагроснаб», национализированный в рамках уголовного дела в отношении руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, стал ответчиком сразу по нескольким арбитражным искам. К компании — одному из крупнейших сельхозпереработчиков Алтайского края — подано пять заявлений от китайских партнеров с требованиями на более чем 330 млн руб., еще два иска — на 500 млн руб. и на 119 млн руб. — направили Сбербанк и Альфа-Банк. Руководство предприятия заявляет о тяжелом финансовом положении, которое возникло вследствие ареста счетов по запросу Генпрокуратуры России. Работа предприятия — парализована, отмечают в холдинге и считают, что для решения проблемы необходимо разморозить счета и продать часть собственности.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Иски китайских партнеров к «Алтайагроснабу» вызваны выявлением в рапсовом масле компании ГМО-компонента

В арбитражный суд Алтайского края поступило пять исков о взыскании задолженности с холдинга «Алтайагроснаб». Заявления поданы в апреле и мае партнерами группы из Китайской Народной Республики. Tongchuan Gaoyuan Real Estate Co., Ltd. требует взыскать с холдинга 179,3 млн руб., Xiamen C&D Commodities Limited — 99,4 млн руб., «Шанхайская компания по управлению цепочками поставок Солидрок Лтд» — 27,1 млн руб., Xinjiang Cui Nong Grain and Oil Group Co., Ltd. — 23 млн руб., ООО «Чжанцзякоу Ваньцзян развитие сельского хозяйства» — 8,8 млн руб.

Общая сумма исковых требований китайских контрагентов к «Алтайагроснабу» превышает 330 млн руб. Основанием для взыскания послужило неисполнение обязательств по договорам о поставке нерафинированного рапсового масла и рапсового жмыха, оплаченных авансом. Истцы требуют возврата денежных средств и уплаты процентов за их неправомерное использование.

Также Сбербанк направил в Центральный райсуд Барнаула иск к предприятию о взыскании 500 млн руб. заемных средств по кредитному договору. Еще одно заявление АО «Альфа-Банк» с требованием вернуть заемные средства в размере 119 млн руб. с начала мая находится в арбитражном суде Москвы.

ООО «Алтайагроснаб» основано в Барнауле в 2018 году. Предприятие занимается производством растительного масла и кормовой продукции, а также реализует зерновые и масличные культуры, выращенные на собственных сельхозугодьях, включая пшеницу, овес, ячмень, рапс, сою и горох. В феврале 2026 года Новосибирский облсуд по иску Генпрокуратуры РФ обратил агрохолдинг в доход государства по делу о превышении должностных полномочий бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Экс-чиновник, считают в ведомстве, вопреки установленному законом запрету, в период службы осуществлял предпринимательскую деятельность — основал компанию и участвовал в ее управлении. В настоящее время, согласно данным ЕГРЮЛ, права учредителя осуществляет территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Гендиректор и бывший учредитель ООО «Алтайагроснаб» Александр Летягин привлечение холдинга к коррупционному иску Андрея Фролова считает ошибочным. По его словам, экс-руководитель Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора не имел и не имеет отношения к предприятию, и приводит в пример решение Заельцовского райсуда Новосибирска, который в ноябре 2025 года отказал Генпрокуратуре в изъятии холдинга.

Он также отмечает, что вовлечение компании в дело, связанное с бывшим чиновником, негативно сказалось на ее репутации: «разлетевшаяся в СМИ некорректная информация о сути происходящего затруднила дальнейшее взаимодействие с контрагентами». В частности, Альфа-Банк потребовал досрочно погасить кредит. «Нами были поданы заявления о предоставлении кредитных каникул, однако по причине имеющихся арестов нам было отказано»,— рассказал Александр Летягин. Аналогичная ситуация сложилась с ПАО «Сбербанк», в котором было отказано в реструктуризации кредита на 500 млн руб.

В августе 2025 года Генпрокуратура РФ выступила с обеспечительным иском, по которому были наложены аресты на все движимое и недвижимое имущество группы компаний, а также на денежные средства на расчетных и депозитных счетах.

«Возможность привлекать денежные средства ввиду значительного ухудшения финансового состояния практически отсутствует. Единственным вариантом для частичного урегулирования накопившихся обязательств является реструктуризация имеющихся долгов»,— отмечает Александр Летягин. Кроме того, он указывает на необходимость реализации непрофильного, не участвующего в производственном процессе имущества подконтрольных холдингу дочек — ООО «Алтайагрополе», ООО «КФХ Велес», ООО «Милк парк» — для последующего расчета с контрагентами и кредиторами.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка ООО «Алтайагроснаб» составила 2,7 млрд руб., что на 13,6% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль также выросла — с 41 млн до 92 млн руб. Показатели за 2025 год отсутствуют.

Иски китайских партнеров руководство холдинга объясняет решением Главного таможенного управления КНР о приостановке импорта нерафинированного рапсового масла ООО «Алтайагроснаб» с 10 марта 2026 года ввиду выявления в продукции ГМО-компонента. В компании отмечают, что позже — в апреле 2026 года — Россельхознадзором были отобраны и исследованы пробы по всему имеющемуся сырью (зерно рапса, овса, пшеницы) и готовой продукции (масло рапсовое, жмых рапсовый), в которых не обнаружены титры ГМО. Холдинг в настоящее время ожидает снятия имеющихся ограничений.

По словам председателя правления Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Никиты Кожанова, «Алтайагроснаб» является одним из крупнейших предприятий региона и играет важную роль в производственной цепочке, поэтому его сохранение должно стать приоритетом для региональных властей. На запрос «Ъ» профильные ведомства правительства Алтайского края к моменту публикации не ответили.

Глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова считает, что руководству холдинга необходимо инициировать обособленный спор в рамках дела об отмене обеспечительных мер, наложенных по иску Генпрокуратуры РФ.

«Нужно доказать, что сохранение ареста влечет гибель производственного комплекса, массовое увольнение сотрудников и, как следствие, утрату стоимости актива для самого государства.

Заявление должно содержать детальный бизнес-план: продажа долей в «Алтайагрополе», «КФХ Велес», «Милк парк» и погашение требований строго по утвержденному судом реестру»,— говорит юрист.

Полная отмена мер маловероятна, полагает старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. «Скорее реально добиться частичной отмены, например, снятия ареста с непрофильных активов с целью их продажи в счет погашения образовавшейся задолженности. Также можно попытаться заменить арест — вместо заморозки счетов суд вправе ввести запрет на отчуждение имущества, что разморозит операционные деньги и позволит предприятию работать. Главным аргументом в данной ситуации является то, что арест уничтожает государственный актив»,— комментирует юрист.

Владислав Гейтс считает, что быстрее попыток отмены или замены мер через суд может оказаться прямое обращение руководства компании в Генпрокуратуру с акцентом на принятые меры, которые разрушают уже государственный актив.

«Если в ближайшие месяцы не удастся снять или хотя бы частично ослабить обеспечительные меры, предприятие с высокой вероятностью будет вынуждено инициировать процедуру банкротства — либо это сделают кредиторы»,— полагает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Лолита Белова