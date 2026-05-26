Министр обороны Афганистана прибыл в Россию для участия в форуме по безопасности

Глава Минобороны Афганистана Мохаммад Якуб приехал в Москву для участия в международном форуме по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба афганского оборонного ведомства в X.

Первый международный форум по безопасности, организованный Совбезом России, пройдет с 26 по 29 мая в Московской области. В нем поучаствуют делегации 120 стран, включая все страны ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также большинство государств Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Они обсудят различные аспекты региональной и глобальной безопасности в текущих условиях.

