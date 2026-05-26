В России из открытых три года назад компаний закрылась каждая вторая

Половина (50%) компаний и ИП, зарегистрированных в 2022 году, продолжают работу на конец 2025-го. Такие данные опубликовал «Точка Банк» в исследовании ко Дню российского предпринимательства (есть у «Ъ»). Показатели долгосрочной устойчивости бизнеса снижаются: из открытых в 2020 году через 5 лет на рынке остается 42%. Самая высокая пятилетняя выживаемость зафиксирована в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — по 45%. Близкие показатели у Дальневосточного и Уральского округов (по 42%). По трёхлетней выживаемости лидирует Северо-Западный округ (54%), за ним идут Дальневосточный (53%) и Центральный (52%).

На каждые 100 жителей страны приходится в среднем 5,5 действующих компаний или ИП, следует из исследования. Самая высокая концентрация — в Центральном (6,28%), Северо-Западном (6,27%) и Южном (6,27%) федеральных округах. Аналитики банка связывают высокую плотность в ЦФО и СЗФО с эффектом крупных агломераций — Москвы и Петербурга, а показатель Юга — с сочетанием курортно-сервисной экономики, развитой розничной торговли и большой доли ИП.

За последние 12 месяцев (с мая 2025 года по апрель 2026-го) в России зарегистрировалось 1 284 111 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — на 6,9% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Ликвидировано за этот же период 1 022 477 компаний и ИП. Таким образом, открытий на 26% больше, чем закрытий. Чистый прирост — почти 262 тыс. новых субъектов предпринимательства, а общее число действующих в стране компаний и ИП достигло 8 081 957: это на 3,24% больше, чем годом ранее.

Медианный возраст российского предпринимателя — 40 лет. Самый молодой портрет — на Северном Кавказе, где медианный возраст равен 38 годам. Доля женщин среди предпринимателей по стране — 37,6%, мужчин — 62,4%. Большинство предпринимателей выбирают форму ИП: 60,9% всех зарегистрированных в стране субъектов — индивидуальные предприниматели, 39,1% — юридические лица.