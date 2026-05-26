Бортников заявил об активизации террористов из-за военных кампаний Израиля и США

Террористы использовали волнения среди мусульман из-за боевых действий Израиля в Палестине. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ). По его словам, несколько таких случаев «экстренно купировали» спецслужбы СНГ.

Как отметил господин Бортников, такие же риски несет в себе конфликт США и Израиля с Ираном. По его словам, дестабилизация в регионе непосредственно отразится на безопасности стран Содружества. «Без сомнений, эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира», — заявил директор ФСБ.

Он также обвинил западные спецслужбы в попытках «задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве прокси-силы в войне с Ираном». Среди них, по словам Александра Бортникова, — выходцы из стран СНГ, которые воевали в составе «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено) и других группировок, а позже оказались в сирийских тюрьмах. Такие боевики могут быть использованы и против родных стран, сообщил он.