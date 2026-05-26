«Больше работать и не паниковать»

Для малого и среднего бизнеса как Челябинской области, так и всей страны 2026 год стал периодом адаптации к новым условиям, среди которых — увеличение ставки НДС до 22%. Пытаясь сохранить свое дело, предприниматели вынуждены откладывать новые проекты на потом и сосредоточиться на выплате зарплат, кредитов и прочих обязательных платежей. О том, как непростые экономические условия сказываются на челябинском бизнесе, «Ъ-Южный Урал» рассказал председатель челябинского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Клеутин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба челябинского областного отделения «Опоры России» Фото: пресс-служба челябинского областного отделения «Опоры России»

«Малый и средний бизнес Челябинской области сегодня находится в непростом положении. Несмотря на то что количество субъектов МСП в регионе продолжает расти и по состоянию на май 2026 года составляет более 153 тыс., внутри рынка ощущается напряжение.

Во-первых, высокая ключевая ставка фактически перекрыла доступ бизнеса к дешевым инвестиционным деньгам. Многие предприниматели сегодня работают исключительно на оборотный капитал, откладывая на потом развитие, модернизацию и запуск новых проектов. Так, эксперты «Опоры России» фиксируют, что предприятия минимизировали затраты на приобретение нового оборудования, предпочитая ремонт уже имеющихся мощностей.

Рынок начинает задыхаться без доступного финансирования. Мы видим существенное снижение активности, заморозку ряда проектов, сокращение заказов. Это уже отражается на занятости — предприятия вынуждены оптимизировать расходы и сокращать часть персонала.

Во-вторых, увеличение фискальной нагрузки, принудительный переход на УСН с НДС, рост НДС до 22% для плательщиков ОСН, резкий рост в 3–5 раз стоимости патента.

По данным проведенного «Опорой России» в феврале–марте 2026 года опроса, в котором приняли участие более 80 челябинских МСП, у 50% респондентов налоговые платежи выросли на 10–20%, а у 30% опрошенных — на 20–50%. В некоторых сферах (бьюти-индустрия, торговля через маркетплейсы, общепит) бизнес заявил о росте налогов до 50%.

О сокращении выручки заявили 65–70% опрошенных предпринимателей. В то же время 12% респондентов отметили рост выручки в основном за счет повышения цен или специфики отрасли (бухгалтерия, IT).

Однако мы опасаемся, что в нынешних условиях около 25–30% компаний региона могут столкнуться с риском закрытия либо серьезного сокращения деятельности в ближайшей перспективе.

При этом важно понимать, что панические настроения сейчас — худшее решение. Предпринимателям важно с холодной головой максимально сконцентрироваться на сохранении своих компаний, производств и трудовых коллективов. Нужно искать новые рынки, переориентироваться на другие направления деятельности, усиливать продажи, осваивать цифровые каналы продвижения, оптимизировать внутренние процессы.

Да, рынок меняется очень быстро. Но именно в такие периоды появляются новые ниши и возможности для тех, кто готов работать больше, быстрее адаптироваться и принимать нестандартные решения.

Челябинский бизнес всегда отличался высокой устойчивостью и способностью работать в сложных условиях. Уверен, что и сейчас наши предприниматели смогут пройти этот период».