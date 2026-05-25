Бруцеллезом заразились семь человек в астраханском монастыре

В одном из монастырей Астраханской области произошла вспышка бруцеллеза. Со ссылкой на источник об этом пишет интернет-портал газеты «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным собеседника издания, заразились семь человек. Пострадавших госпитализировали. «Инфекция подтвердилась как у священников, так и у прихожан»,— уточнил источник журналистов.

Предварительно назвали причину ЧП. Вызвать вспышку могло употребление молочных продуктов из молока болеющих бруцеллезом животных. Отметим, в Астраханской области работают пять монастырей: Иоанно-Предтеченский мужской монастырь в Астрахани, Благовещенский женский монастырь в Астрахани, Высокогорская Успенско-Николаевская Чуркинская пустынь в поселке Чуркин Володарского района, Христорождественский женский монастырь в селе Красный Яр и Воскресенско-Мироносицкий женский монастырь в Зубовке Черноярского района.

Дарья Васенина