За сутки ВСУ 62 раза атаковали Белгородскую область: есть пострадавший

ВСУ за минувшие сутки нанесли 62 удара по Белгородской области. В результате пострадал один человек: женщина получила ранения при детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородского округа. Госпитализация ей не потребовалась, она продолжает лечение амбулаторно. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что атакам подверглись восемь муниципалитетов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. ВСУ пять раз обстреливали регион из артиллерии и миномета. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения нейтрализовали 64 беспилотника.

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По сообщениям местных властей, в результате ударов два мирных жителя погибли и десять получили ранения.

Алина Морозова