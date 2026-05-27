Коворкинги опустели

Вакантность в коворкингах Москвы в мае 2026 года увеличилась на 11 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 16%. Это связано с появлением на рынке большого объема еще не заполненных площадей, которые в условиях падения спроса долго остаются вакантными. Однако эксперты ожидают, что при стабилизации спроса уже к концу 2026 года доля свободных площадей в сервисных офисах может снизиться до 6–7%.

Доля свободных площадей в сервисных офисах Москвы по итогам мая 2026 года выросла на 11,1 п. п. год к году, до 16%, следует из совместного исследования CMWP и оператора коворкингов Space 1. Похожую ситуацию фиксируют и в IBC Real Estate: по данным этой компании, вакантность в гибких офисах столицы за этот же период увеличилась на 12 п. п. год к году, до 20,6%. В NF Group фиксируют рост этого показателя на 6,6 п. п. год к году, до 14,6%.

Это связано с повышенными объемами ввода такой недвижимости: в январе—марте 2026 года в Москве появилось 11,6 тыс. кв. м сервисных офисов, что почти в пять раз больше год к году, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой. При этом текущий уровень спроса не позволяет новым площадям быстро заполниться. По итогам мая 2026 года объем спроса на коворкинги упал более чем на 50% год к году, до 20,3 тыс. кв. м, по данным руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Полины Афанасьевой.

В текущей экономической ситуации многие компании предпочитают продлевать арендные договоры, отмечает заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club Михаил Иоаннесянц. Более того, некоторые арендаторы вовсе освобождают занимаемые ранее площади, добавляет директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

Из-за недостаточного спроса на коворкинги новые спекулятивные проекты начинать довольно сложно, говорит Михаил Иоаннесянц. При этом операторы гибких офисов не отказываются от запусков новых площадок полностью, они стали фокусироваться на более коммерчески устойчивых проектах, говорит коммерческий директор Aspace Эвелина Калишер.

Несмотря на рост вакантности в коворкингах, ставки аренды в этом сегменте продолжают стремительно расти: в мае 2026 года показатель увеличился на 42% год к году, до 63,3 тыс. руб. за 1 рабочее место в месяц, по данным CMWP. На рынке появилось несколько высококачественных площадок, которые предлагаются значительно выше средней ставки аренды, добавляет Екатерина Белова.

Удорожание классических офисов, которые операторы коворкингов зачастую выбирают для открытия своих проектов, также создает давление на ставки аренды в гибких офисах, поясняет директор по стратегии и продажам Pridex Spaces (развивает сервисные офисы Multispace) Елизавета Голышева. Так, уже к концу 2026 года арендные ставки в бизнес-центрах Москвы увеличатся на 11% год к году, до 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным Екатерины Беловой. Однако рост ставок в коворкингах до конца текущего года может замедлиться — операторы такой недвижимости постараются не повышать стоимость аренды на фоне низкого спроса, прогнозирует партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

По мнению замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентина Кусова, качественные коворкинги в хороших локациях могут быстро заполниться арендаторами, что снизит вакантность в сегменте. По словам эксперта, часть спроса перетекает на рынок сервисных офисов из-за нехватки свободных пространств в классических бизнес-центрах. Кроме того, сейчас многие компании стараются избегать крупных вложений в обустройство классического офиса, предпочитая быстрое размещение в коворкинге с уже готовой отделкой, добавляет Эвелина Калишер. Так, Елизавета Голышева ожидает снижения вакантности в сервисных офисах до 6–7% к концу 2026 года.

София Мешкова, Александра Вебер