«Все это похоже на тупик»

Сергей Лавров в телефонном разговоре с Марко Рубио сообщил о готовности Москвы наносить системные удары по целям в Киеве. Глава российского МИД также предложил госсекретарю США содействовать в эвакуации иностранных дипломатов. Брюссель, в свою очередь, сообщил, что европейские послы останутся в украинской столице. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что позиция Украины и Запада серьезно изменится.

МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске «чаша терпения переполнена». Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу «как можно скорее». Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывают договоренности Анкориджа.

Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться.

Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение только кратно возрастет, неопределенности на предмет того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. На этом фоне отечественный рынок акций на новости показал снижение.

Также нетрудно предположить, что Западу необходимо уже наконец осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает если не по всей планете, то в европейской ее части точно. Россия готова к повышению ставок. А вот любители хорошей жизни якобы вовсе нет. Если дело и дальше так пойдет, может произойти непоправимое. Но, опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца — России и Украине самим поискать мирное решение. Но, похоже, что этот сценарий на сегодня исключен.

К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем — обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, которые бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент — президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. Ведь нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на тупик.

Дмитрий Дризе