Надоевшая война

Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. Об этом сообщили местные госСМИ со ссылкой на министерство связи. В Исламской Республике глобальная сеть недоступна уже три месяца. Но когда именно и в каком объеме она появится, пока неизвестно. Тем временем Дональд Трамп в соцсети Truth Social вновь заявил, что переговоры с Тегераном идут очень хорошо, и отметил, что ему поверили рынки: мировые цены на нефть накануне опускались до $96 за баррель. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о предварительных итогах войны с Ираном для Дональда Трампа и региона.

Война Соединенных Штатов с Ираном, похоже, переходит в новую фазу затяжных, вязких переговоров, мучительных споров о каждой формулировке, каждой запятой в принимаемых документах, попыток ввести друг друга в заблуждение, запутать, сбить с толку. Одно не вызывает сомнений: эта новая фаза как минимум на какое-то время не будет горячей. Новые вожди в Тегеране, имена которых толком неизвестны, но идеологическая направленность в целом понятна, выиграли войну нервов с Дональдом Трампом, не купились на его блеф и угрозы неизбежных сокрушительных ударов и даже уничтожения иранской цивилизации.

В дуэли взглядов между Стражами исламской революции и Белым домом первыми моргнули американцы. Им не удалось дожать противника, добиться его капитуляции по главным, принципиальным вопросам.

В итоге, видимо, придется довольствоваться мелкими, частными, символическими уступками, которые Трамп в своих соцсетях, конечно же, представит как небывалый триумф, но которые на самом деле означают отступление Вашингтона. Иранцы воспользовались тем, что глава Белого дома играет на флажке, что его, именно его поджимает время. До открытия чемпионата мира по футболу в США 11 июня остается две недели, и Трамп не может позволить себе подойти к этому дню в состоянии горячей войны, с зашкаливающими ценами на нефть.

А тут еще не за горами его 80-летие, 14 июня. Юбилей надо отметить по полной программе, с историческим размахом, не отвлекаясь на военные сводки, сообщения о потере над Ираном американских самолетов, о поисках сбитых пилотов. Совсем недавно американский лидер тяжело пережил подобную историю и повторять ее явно не хочет. И если уж вспомнили о празднованиях, то приближается еще одна торжественная дата — 4 июля, 250-летие независимости Соединенных Штатов. В своей речи по этому случаю президент и верховный главнокомандующий должен говорить о величии и непобедимости американских войск, потопленных иранских кораблях и уничтоженных самолетах, о том, что с ядерными амбициями режима аятолл навсегда покончено и что всего этого достигла его администрация.

И неважно, что описанная президентом картина будет бесконечно далека от реальности. Трамп уже всех приучил к тому, что реальности отныне существуют две: та, что на самом деле, и та, что в его выступлениях.

На Ближнем Востоке все оказалось слишком сложно и запутанно для Трампа, он не любит таких историй. Он предпочитает мгновенный результат, как в Венесуэле.

А увязать в бесконечном конфликте с упорным противником, по какой-то причине не желающим сдаваться, он не хочет и потому выходит из игры. На очереди — новые, легкие цели. Та же Куба. Там можно добиться эффектного успеха, там нет Ормузского пролива, там нет тысяч ракет, там все закончится быстро. А Иран станет теперь чужой проблемой. В самом деле, это ведь вопрос выживания Израиля, а вовсе не Америки. Это головная боль Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ. Там их регион, их торговые пути, их нефтяные вышки и их многовековая шиитско-суннитская вражда, от которой Трамп бесконечно далек. От всего этого кошмара его отделяет «большой, прекрасный океан».

На какое-то время президент США может себе позволить отдохнуть от Ближнего Востока и сосредоточиться на более приятных вещах: футболе, гольфе, военных парадах и праздничных приемах. Ну и, конечно, на строительстве бального зала в Белом доме.

Максим Юсин