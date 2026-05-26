В Тарко-Сале создадут корпус волонтеров на случай паводка

Резервный волонтерский корпус на базе «Добро.Центра» планируется сформировать в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на случай паводка, сообщили в администрации Пуровского района.

Помощь волонтеров может потребоваться при возможных подтоплениях — они оперативно смогут оказать помощь жителям. Как сообщил глава района Кирилл Трапезников, 25 мая в 16:00 уровень воды на реке Пяку-Пур составлял 997 см. Во время облета было осмотрено порядка 80 км вдоль реки — на всей протяженности наблюдались небольшие участки скоплений льда, заторов не обнаружено.

На утро 26 мая уровень воды продолжает снижаться — со вчерашнего дня уровень воды снизился почти на полметра. Вода постепенно уходит с улиц Труда, Рябиновой и переулка Рыбацкого. При этом теперь наблюдение будет вестись с помощью беспилотников. «Часть сил и техники перебрасываем на другие направления, где еще есть риски подтопления. Основное внимание сосредоточили в районе дач и промышленной зоны»,— рассказал Кирилл Трапезников.

В начале июня 2025 года в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления. Действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район. В этом году в районе в рамках противопаводковых мероприятий планировали построить защитные насыпи, водопропускные сооружения — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал, что важно, чтобы прошлогодняя ситуация с подтоплением территорий не повторилась.

Ирина Пичурина