Умер трехкратный лауреат Grammy саксофонист Сонни Роллинз

Умер Сонни Роллинз — американский джазовый саксофонист, композитор, трехкратный лауреат Grammy. Об этом сообщается на его странице в соцсети X.

Сонни Роллинз

Фото: Vincent West / Reuters

Сонни Роллинз умер 25 мая у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Музыканту было 95 лет.

Уолтер Теодор Роллинз (имя при рождении) родился в Нью-Йорке в 1930 году. Музыкант начал играть на саксофоне в подростковом возрасте. Его первая запись состоялась в 1949 году с американским певцом Бабсом Гонсалесом. В 1951 году господин Роллинз работал с джазовым композитором Майлзом Дэвисом, а в 1953 году — с пианистом Телониусом Монком. В 1955 году музыкант был участником квинтета Клиффорда Брауна и Макса Роуча.

Самый известный альбом Сонни Роллинза — «Saxophone Colossus». Его музыкант записал в 1956 году, он стал шестым в дискографии артиста. Наибольшую известность получили композиции «St. Thomas», «Strode Rode» и «Moritat». После выхода этого альбома музыканту дали прозвище Колосс. В 1981 году Сонни Роллинз участвовал в записи трех песен группы The Rolling Stones на альбоме Tattoo You.

Сонни Роллинз был удостоен Grammy за лучший джазовый альбом 2000 года This Is What I Do (2001), за лучшее инструментальное джазовое соло Without a Song: The 9/11 Concert (2006) и за жизненные достижения (2004). Кроме того, музыканту вручали награду Центра Кеннеди и Национальную медаль искусств.