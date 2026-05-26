Бортников рассказал об угрозе новому поколению россиян со стороны Великобритании

Великобритания наращивает в странах СНГ активность связанных со спецслужбами некоммерческих организаций (НКО), что угрожает интересам и безопасности России и ее партнеров. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран-участниц СНГ.

«Непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций, — сказал господин Бортников. — Видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами».

Директор ФСБ считает, что главными целями Лондона являются, в частности, фальсификация истории и пропаганда ЛГБТ-повестки (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено), «подрывающей общие для наших народов духовно-нравственные ценности».

Господин Бортников добавил, что «продвигаются обменные программы в сфере образования» для «взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на реализацию западных стратегических установок».

Также, по его словам, под видом гуманитарных проектов в странах СНГ «наращивают свое присутствие ... спецслужбы стран Евросоюза», за счет чего «формируется протестный актив, внедряется агентура влияния на разные уровни власти».