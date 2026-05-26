Челябинка стала вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) избрана Владислава Глазкова из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба общероссийской общественной организации.

Владислава Глазкова ранее входила в состав исполнительного комитета федерации. Она стала заместителем президента организации вместе с переизбранным вице-президентом федерации Владимиром Грибановым. Их кандидатуры единогласно поддержали все делегаты отчетно-выборной конференции ФФККР.

Виталина Ярховска

