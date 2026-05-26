Выдача автокредитов в Челябинской области сократилась на 10%

В апреле 2026 года жителям Челябинской области выдали 2,4 тыс. автокредитов. Это на 10% меньше, чем в марте, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам в прошлом месяце одобрили 84,3 тыс. займов на покупку машины. Показатель с начала весны упал на 9,5%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов зафиксирована в Санкт-Петербурге (-21,8%), Москве (-19,2%), Ростовской (-17,4%) и Московской (-16,3%) областях, а также в Краснодарском крае (-14%).

Виталина Ярховска