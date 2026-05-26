В челябинском театре им. Глинки уберут из репертуара оперу «Руслан и Людмила»

Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки принял решение убрать из репертуара спектакль «Руслан и Людмила». Оперу исполнят в последний раз 6 июня, сообщает пресс-служба театра. Постановка продержалась в репертуаре четыре года.

Заглавные партии на последнем показе исполнят Александр Сильвестров и Кристина Семенова. В спектакле также примут участие заслуженный артист Челябинской области Павел Чикановский, заслуженная артистка Татарстана Гузелья Шахматова, лауреаты международных конкурсов Никита Забетчук, Екатерина Пыжова, Алиса Чечель, а также Артем Шаталов и Иван Морозов.

Впервые оперу «Руслан и Людмила» показали в челябинском театре в 1961 году. Автором постановки выступила заслуженный деятель искусств РСФСР Евгения Минакова. Опера продержалась в репертуаре три года. Впоследствии новую версию постановки под авторством Алексея Степанюка театр показывал с 1999-го по 2006 год.

Оперу «Руслан и Людмила», которую челябинцы увидят уже в последний раз, в постановке режиссера Вадима Кейша презентовали в 2022 году.

