В Челябинске пройдет всероссийский фестиваль инклюзивного театра «Мечтай!»

В Челябинске с 29 мая по 5 июня 2026 года будет проходить пятый всероссийский фестиваль инклюзивного театра «Мечтай!». Всего в рамках события планируется 39 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Зрители смогут посетить стендап-экскурсии по Челябинску, спектакли на русском жестовом языке, постановки, музыкально-пластический проект в органном зале и многое другое. В фестивале примут участие коллективы из 15 городов страны. Над мероприятиями также работают артисты Челябинской филармонии, местные и столичные режиссеры и хореографы, актеры и музыканты. Все события бесплатны по предварительной регистрации.