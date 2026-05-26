На строительство мусоросортировочного комплекса в Слободском районе Кировской агломерации направят 3,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Инвестиции в мусоросортировочный комплекс Кировской области составят 3,5 млрд

Инвестиции в мусоросортировочный комплекс Кировской области составят 3,5 млрд

По его словам, проект уже прошел государственную экспертизу, начались строительные работы.

«На этом комплексе сортировка мусора будет происходить так: отходы будут разделяться на компоненты — бумагу, стекло, металл, пластик, пищевые отходы. Затем каждый из них будет направляться в свой цех, например, пищевые отходы — на участок компостирования. Возобновляемые компоненты — пластик, бумага — пойдут в дальнейшую переработку. Бумага — это картон, упаковочная бумага. У пластика направлений для переработки практически бесконечное множество. Стекло перерабатывается. Про металл даже говорить не буду — его можно переплавить. Частичная переработка мусора позволит сократить площадь его захоронения», — отметил Александр Соколов.

При этом стоимость реализации выросла по сравнению с первоначальными расчетами, и для завершения проекта регион получил дополнительное финансирование в виде казначейского инфраструктурного кредита на 2,2 млрд руб.

Власти региона рассчитывают завершить реализацию проекта в следующем году.

Анна Кайдалова