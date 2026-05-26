Олимпийский чемпион стал почетным гражданином Челябинской области

Звание почетного гражданина Челябинской области получил олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов. Награда выдана за деятельность по организации, развитию и популяризации физической культуры и спорта. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Александр Тихонов родился в 1947 году в селе Уйское Челябинской области. Лыжами будущий олимпийский чемпиона увлекался еще с детства. Дебют Александра Тихонова на Олимпийских играх произошел в 1968 году. Биатлонист за свою спортивную карьеру стал четырехкратным олимпийским чемпионом, одиннадцатикратным чемпионом мира, чемпионом и серебряным призером первенства СССР по лыжным гонкам, чемпионом Спартакиады СССР и обладателем Кубка СССР 1978 года.

