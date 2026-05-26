Начальницу МКУ Трехгорного будут судить за падение плиты на младенца

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 47-летней начальницы муниципального казенного учреждения Трехгорного «Служба заказчика». Ее обвиняют в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) из-за падения плиты на годовалого мальчика, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, начальница учреждения не обеспечила контроль за техническим состоянием дома №5 на улице Строителей, подпорная стена которого была признана аварийной. Кроме того, она не приняла меры к ограждению этого участка и установке предупреждающих знаков. В результате вечером 10 августа 2025 года на годовалого мальчика упала облицовочная плита массой 94 кг, когда он остановился во время прогулки с матерью. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», начальницей МКУ «Служба заказчика» Трехгорного с 2023 года является Наталья Проскурина.

Виталина Ярховска