Мошенники стали использовать схему с фальшивыми свиданиями

Мошенники стали выманивать деньги у жертв под предлогом посещения свиданий, сообщили «РИА Новости» в компании F6. По ее оценке, за первые три месяца 2026 года злоумышленники, работающие по схеме FakeDate, похитили у пользователей 94 млн руб., а средняя сумма списания составила 6,3 тыс. руб.

В компании рассказали подробности схемы. Пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Через несколько часов общения ему предлагают сходить, к примеру, в театр. Девушка утверждает, что уже купила билет, и предлагает выкупить соседнее с ней место. Якобы для покупки билета она отправляет ссылку на мошеннический сайт.

Мошенники регулярно добавляют новые варианты места встречи: квесты, цирки, тир. По данным F6, двое из трех пострадавших при попытке знакомств через интернет «попадают в сети мошенников именно через FakeDate». Эксперты F6 советуют проверять сайты, на которые пользователи переходят при попытке что-то оплатить.

