Поезд «Эшелон Победы» на станциях СвЖД встретили более 110 тыс. человек

В мае 2026 года с экспозициями военно-исторического комплекса на ретропоезде «Эшелон Победы» на станциях Свердловской железной дороги ознакомились более 110 тыс. человек, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Больше всего посетителей было зафиксировано в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра): поприветствовать поезд пришли более 11 тыс. человек. В Екатеринбурге эшелон посетили 7,5 тыс. человек, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Тобольске (Тюменская область) — более 6 тыс. человек. В Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), куда поезд прибыл впервые, на встречу пришли свыше 4 тыс. жителей.

Поезд с паровозами серий Л и П36 «Генерал» был запущен в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начал свой путь 1 мая в Перми и сделал 24 остановки в городах Урала. Последним городом на маршруте стал Губкинский 22 мая. Выступления артистов на перроне помогали воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда страна встречала поезда с воинами-победителями.

Ирина Пичурина