«Эшелон Победы» завершил свой тур на Ямале

Военно-исторический комплекс на ретропоезде «Эшелон Победы» впервые прибыл в Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В этом городе завершилось майское турне состава, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Пресс-служба СвЖД Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Пресс-служба СвЖД

Поезд с паровозом П36 «Генерал» известил Губкинский протяжным гудком. На перроне прозвучали композиции военных лет и песни о Победе: «Катюша», «Тучи в голубом», «Дорога на Берлин», «Майский вальс», «День Победы». Взрослые и дети пришли посмотреть на экспозиции в вагонах, которые использовались на железной дороге в военное время и послевоенный период.

Проект реализуется СвЖД. Его целью служит сохранение памяти о подвиге советского народа и работе железнодорожного транспорта в годы войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» был запущен в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начал свой путь 1 мая в Перми и сделал 24 остановки в городах Урала, в том числе в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте (ХМАО-Югра). Накануне, 21 мая, поезд посетил Ноябрьск (ЯНАО).

Ирина Пичурина