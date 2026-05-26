В Челябинске завершили строительство первого в городе проекта КРТ «4 Ленина»

В Челябинске завершено строительство финальной очереди жилья в квартале «4 Ленина» в Тракторозаводском районе. Это первый в городе проект, реализованный по договору комплексного развития территории (КРТ), сообщает пресс-служба девелопера «Группа Голос».

Жилой квартал «4 Ленина» площадью 3,7 га расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов, на бывшей производственной площадке завода «Конар». Проект включает три дома переменной этажности на 895 квартир, наземную двухуровневую парковку на 422 места и коммерческие помещения на первых этажах. Общая площадь жилья составляет около 47 тыс. кв. м. Внутри домов предусмотрены дополнительные пространства для жителей: коворкинги, игровые комнаты с телевизорами и приставками, гостиные, кладовые, помещения для хранения велосипедов и колясок. Работы по благоустройству планируется закончить в четвертом квартале 2026 года.

По данным министерства архитектуры Челябинской области, на данный момент в регионе по программе КРТ принято 53 решения и заключено 30 договоров — это 2,8 млн кв. м жилья.