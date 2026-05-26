Власти Курганской области помогут студентам разрушенного колледжа в Старобельске

Правительство Курганской области готово перевести в региональные ссузы студентов старобельского колледжа, который недавно подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщает губернатор Вадим Шумков в своих соцсетях.

Глава региона поручил областному департаменту образования обсудить с коллегами из Луганской Народной Республики возможность перевести студентов в курганские педагогические колледжи. Кроме того, он поставил задачу приобрести и направить новое оборудование для восстановления работы учреждения в Старобельске. Учащиеся также могут стать вожатыми в курганских лагерях этим летом, расходы на проезд и проживание возьмет на себя региональное правительство.

Атака дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, 21 человек погиб, более 60 пострадали.

Виталина Ярховска