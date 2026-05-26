Во Владивостоке пройдут российско-китайские учения по медицине катастроф

С 30 мая по 2 июня на острове Русский во Владивостоке российские и китайские специалисты проведут совместные учения по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате масштабного ДТП.

«По легенде, на проезжей части произойдет столкновение двух пассажирских туристических автобусов с гражданами России и Китая. Экстренные службы отработают алгоритмы спасения 40 пострадавших с использованием санитарной авиации и другого специализированного транспорта»,— написано в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

В учениях будут задействованы медики, сотрудники экстренных служб, представители научного сообщества и профильных ведомств России и КНР.

«Сегодня усиливается коммуникация между Россией и Китаем, развивается трансграничное сотрудничество, растет обмен специалистами и поток туристов. Все чаще граждане наших стран находятся на территории друг друга, в том числе в экстренных ситуациях. Поэтому особенно важно выстраивать единые подходы к оказанию экстренной медицинской помощи и готовить специалистов к совместной работе»,— сообщил замдиректора Пекинской народной больницы при Пекинском университете Ван Тянь Мин.

Алексей Чернышев, Владивосток