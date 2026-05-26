Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Томский губернатор Владимир Мазур намерен назначить председателем правительства региона Алексея Кондратьева. Он внес его кандидатуру в областную законодательную думу для согласования, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Господин Кондратьев работает в Томской области немногим более года. Как писал «Ъ-Сибирь», с 2014 года он занимал пост вице-мэра Новосибирска по строительству и ушел в отставку в сентябре 2024-го. В феврале 2025 года господин Мазур назначил Алексея Кондратьева своим заместителем по строительству и архитектуре.

Напомним, в настоящее время на базе обладминистрации идет формирование правительства Томской области. Соответствующие изменения внесены в законодательство региона. В новой структуре посты губернатора и председателя правительства разведены.

Очередная сессия думы Томской области назначена на 28 мая.

