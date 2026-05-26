Правительство Франции проведет совещание по поводу экстремальной жары в Европе

28 мая премьер-министр Франции Себастьян Лекорню проведет встречу с ключевыми министрами для обсуждения правительственных мер в связи с установившейся экстремальной жарой. 25 мая в городе Бержерак была зафиксирована максимальная для мая температура 34,7°C, 26 мая на большей части региона Бретань ожидается жара от 32°C до 35°C «с пиковыми значениями в 36-37°C», сообщает Le Monde.

В Париже с 23 мая также установилась жаркая погода с температурами свыше 30°C. 24 мая в Париже погиб участник легкоатлетического забега, еще 10 человек госпитализированы в критическом состоянии. В этот же день в регионе Рона от теплового удара скончалась 28-летняя женщина.

Причиной высоких температур, характерных обычно для середины лета, стал так называемый «тепловой купол» — теплые потоки воздуха из Северной Африки оказались заперты над территорией Западной Европы из-за высокого давления.

Экстремальные температуры воздуха также отмечаются в Великобритании, где 25 мая в Лондоне температура составила 34,8°C — на два градуса выше предыдущего максимума. В Испании к концу недели ожидается пик до 38°C.

Влад Никифоров