Во Франции началось масштабное расследование по фактам насилия в детских садах

Полиция Парижа проводит расследование в 84 дошкольных учреждениях, примерно в 20 начальных школах и около 10 детских садах. Оно началось после того, как правоохранители получили более 100 заявлений о жестоком обращении, физическом насилии и изнасиловании детей в возрасте от трех лет со стороны воспитателей, сообщает The Guardian.

В обязанности воспитателей входит присмотр за детьми во время обеда, перемен, дневного сна и внеклассных занятий. Они не являются сотрудниками образовательных учреждений, а нанимаются мэрией или местными властями, часто без специальной подготовки или профессиональных дипломов.

The Guardian отмечает, что насилие над детьми со стороны воспитателей во Франции «носит системный характер». С января по апрель 2026 года мэрия Парижа отстранила от работы 78 таких сотрудников, в том числе 31 человека, подозреваемого в сексуализированном насилии. В начале июня в Париже начнется судебный процесс над школьным воспитателем, обвиняемым в сексуальном насилии над пятью детьми в возрасте от трех до пяти лет в детском саду. В июне также будет вынесен вердикт по другому делу в отношении 47-летнего школьного воспитателя, обвиняемого в сексуализированном насилии над девятью десятилетними девочками в Париже.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар в апреле опубликовал план стоимостью €20 млн по решению «серьезных проблем» в системе школьного надзора. Он заявлял, что в июне будет представлен отчет с предложениями о роли воспитателей, созданный на основе публичных обсуждений.

Влад Никифоров