Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Токио

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Skymark Airlines совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за неисправности шин, передает Kyodo News. При обследовании в аэропорту у самолета был обнаружен разрыв одной из шин шасси.

По данным авиаперевозчика, самолет вылетел из Токио в Фукуоку примерно в 15:00 по местному времени (9:00 мск) 25 мая. Через два часа рейс был объявлен аварийным и вернулся в аэропорт. Никто из 169 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Взлетно-посадочная полоса C аэропорта Ханэда была временно закрыта для проверки сразу после посадки и вновь открылась около 19:40 по местному времени.

Эрнест Филипповский