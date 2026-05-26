Генсек ОДКБ сообщил о планах наращивания боевого потенциала

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков сообщил о планах наращивания боевого потенциала за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотников и автоматизации управления войсками.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления»,— сказал господин Масадыков (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил генсек, в 2025 году была продлена и частично обновлена стратегия коллективной безопасности ОДКБ. Он также сказал, что организация участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии.

