Генсек ОДКБ сообщил о планах наращивания боевого потенциала

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков сообщил о планах наращивания боевого потенциала за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотников и автоматизации управления войсками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления»,— сказал господин Масадыков (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил генсек, в 2025 году была продлена и частично обновлена стратегия коллективной безопасности ОДКБ. Он также сказал, что организация участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии.