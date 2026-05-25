В Петрозаводске задержали депутата от «Яблока»

Полиция задержала в Петрозаводске депутата и руководителя фракции «Яблоко» Петрозаводского горсовета Дмитрия Рыбакова. На него составили протокол о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии.

Петрозаводский городской суд рассмотрит дело 26 мая в 11:00 мск. Юрист депутата Ольга Тужикова сообщила, что ему разрешили забрать из дома лекарства и предметы первой необходимости, после чего политика отвезли обратно в отделение.

«Любые попытки обвинить его (Дмитрия Рыбакова.— “Ъ”) в экстремизме постыдны и не имеют под собой никаких реальных оснований, они направлены лишь на дискредитацию его честного имени»,— указано в сообщении партии в Telegram-канале.

С ноября 2025 года административному преследованию по той же статье подверглись восемь членов «Яблока» — в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде и Петрозаводске. В «Яблоке» считают это «выполнением политического заказа по отстранению лидеров партии от предстоящих федеральных и региональных выборов» 2026 года.