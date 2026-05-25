Фестиваль «Лето на заводе» откроется в Сысерти 30 мая

В Сысерти (Свердловская область) на территории старинного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских 30 мая откроется фестиваль «Лето на заводе». Он продлится до 30 августа. Главной темой сезона станет «Крепкие связи». Об этом на пресс-конференции сообщила продюсер событийной программы кластера «На Заводе» Натали Пептонару.

«Эта тема про то, что мы все с вами связаны. У нас есть связь не только между собой, но и связь с этим миром. И нам очень хочется, чтобы эти связи не нарушались, а наоборот укреплялись. Особенно сейчас, когда у нас такие проблемы со связью. Завод будет таким островком, в котором вы сможете встречаться, и налаживать связи друг с другом»,— рассказала Наталья Пептонару.

Фестиваль «Лето на заводе» впервые прошел летом 2020 года. Его цель — в интерактивном формате рассказать об истории горнозаводской цивилизации, креативно возродить завод Турчаниновых-Соломирских (был основан в XVIII веке). Каждый год в рамках фестиваля проходят культурные события, концерты, мастер-классы.

В первый день «Лета на заводе» состоится фестиваль цветов. В программе — выступление певицы Флоры Бичахчян, шоу необычных букетов, а также формат «гадания на ромашке», в рамках которого гости смогут выиграть бесплатный вход на площадку на весь сезон. Кроме того, 30 и 31 марта в Доменном цеху покажут фильмы от уральской студии Red Pepper Film.

Всего в этом сезоне в рамках «Лета на заводе» запланировано более 15 фестивалей, включая «Лохматые выходные», «Бажовский карнавал» и фестиваль фермерской культуры и локальных продуктов «Закваска», в рамках которого пройдет 100-метровое застолье. Также в программе — сап-заплыв с питомцами, гастрономические программы, показы фильмов и выступления артистов театра «Урал Опера Балет». Ожидается, что за сезон площадку посетят более 100 тыс. гостей.

Полина Бабинцева