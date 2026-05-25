«Бажовский карнавал» пройдет в рамках фестиваля «Лето на заводе» в Сысерти

«Бажовский карнавал» пройдет 2 и 3 августа в рамках фестиваля «Лето на Заводе» в Сысерти. Об этом на пресс-конференции сообщил продюсер событийной программы кластера «На Заводе» Артем Белоусов.

«"Бажовский карнавал" — это такая кульминация всего сезона. Мы превратим не только завод, но и территорию исторического центра Сысерти в такой большой бажовский праздник»,— отметил Артем Белоусов.

Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Родился в 1879 году в Сысерти. Учился в Екатеринбургском духовном училище, окончил Пермскую духовную семинарию. Бажов преподавал русский язык в Екатеринбургском епархиальном женском училище, а затем — в духовном училище города Камышлов. Его первая книга «Уральские были» вышла в 1924 году, первое издание известного сборника «Малахитовая шкатулка» — в 1938 году.

По его словам, в рамках карнавала пространство завода оформят арт-объектами и инсталляциями, вдохновленными персонажами уральских сказов Павла Бажова. «В этом году мы подходим комплексно: все пространство будет декорировано бажовскими персонажами и большими арт-объектами. Уже сейчас объединяемся с художниками и начинаем создавать такие объекты. Будут разные зоны: от зоны Хозяйки Медной горы до зоны Великого Полоза»,— рассказал Артем Белоусов.

В рамках программы запланированы лекции, мастер-классы, спектакли и перформансы. Кульминацией карнавала 3 августа станет красочное шествие, которое завершится концертом группы «Перемотка».

Полина Бабинцева