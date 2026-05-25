В Иране восстановят доступ в интернет после трех месяцев блокировок

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Об этом сообщают Fars и Tasnim. Данные подтвердил глава управления правительства по вопросам информации Али Ахмадния.

«Все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня»,— написал господин Ахмадния в соцсети Х. По данным службы мониторинга NetBlocks, интернета в Иране нет 87 дней подряд.

Власти Ирана блокировали доступ к интернету во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам, указывает Reuters.