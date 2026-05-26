В Воронеже за год взыскали более 2 млрд рублей налоговой недоимки

В 2025 году комиссии по погашению задолженности при участии управления экономики Воронежа рассмотрели материалы задолженности по имущественным налогам в отношении 1,2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 11 тыс. физических лиц. В результате в бюджеты всех уровней дополнительно поступило свыше 2 млрд руб. Об этом на еженедельном совещании у мэра Сергея Петрина доложила руководитель управления Татьяна Дьяченко.

В первом квартале 2026 года эта работа продолжилась: проведено 30 заседаний комиссий, рассмотрены задолженности 317 организаций и более 800 физических лиц. Дополнительные поступления составили 784 млн руб. Кроме того, рассмотрены материалы 156 организаций, допустивших значительное снижение поступлений налога на прибыль, выявлены причины, влияющие на налогооблагаемую базу. Также комиссии работают с работодателями, выплачивающими зарплату ниже МРОТ и среднеотраслевой. В 2025 году она была повышена в 522 организациях.

По итогам 2025 года с жителей и бизнеса Воронежской области в консолидированный бюджет собрали 330,8 млрд руб. налогов, что на 20% больше, чем в 2024-м.

Ульяна Ларионова