Путин подписал закон о профилактических беседах МВД с уклонистами

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах профилактики уклонения от армии. По нему сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с теми, кто избегает воинской службы. Закон также направлен на «противодействие искажению исторической правды».

Мера будет способствовать «укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сплоченности российского общества, осознанию необходимости защиты Отечества для сохранения культурного и исторического наследия народов России, защите исторической правды, сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории», следует из пояснительной записки.

Авторы законопроекта указывали на «сохраняющуюся геополитическую напряженность», при которой безопасность обороны государства — «одно из важнейших направлений государственной политики».