Торги по продаже курских и липецких активов «Конти» продлили в третий раз

Росимущество в третий раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти». Они, как и планировалось ранее, должны пройти в форме публичного предложения. Согласно документации тендера, заявки принимаются до 15 июня, итоги подведут 18 июня.

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Изначально торги должны были пройти 29 апреля, но впоследствии их перенесли на 8 мая, а затем — на 21 мая. Размер задатка не изменился и составляет 956,3 млн руб.

В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Начальная цена также не изменилась и составляет 4,8 млрд руб. Цена отсечения — 2,3 млрд руб. Шаг понижения равняется 478,2 млн руб., шаг аукциона — 239,1 млн руб.

Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.). Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 3,1 тыс. человек.

По итогам 2025 года АО «Конти-Рус» увеличило убыток с 367 млн до 687 млн руб. Выручка за год упала с 18 до 17 млрд руб.

