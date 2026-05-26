Программные чтения

«Справедливая Россия» (СР) провела 25 мая на территории арт-пространства «Красный Октябрь» в Москве публичное обсуждение предложений, которые войдут в ее предвыборную программу. Главными темами стали поддержка участников специальной военной операции (СВО), вопросы демографии, образования, здравоохранения и борьба с ростом тарифов ЖКХ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщила партактиву депутат Госдумы Марина Ким, созданная в октябре 2025 года рабочая группа собирала идеи и предложения, которые потом рассматривались на заседаниях президиума и экспертного совета фракции СР в Думе. Теперь же стоит задача на основе этих предложений сформулировать «конкретную прицельную программу», пояснила она.

Лидер партии Сергей Миронов приехал на встречу на раритетном автомобиле «Победа» и объяснил символизм: «Не сомневаюсь, что победа будет за нами».

В данном случае он имел в виду победу СР на выборах, поскольку сразу перешел к ее достижениям в Думе: «Мы единственная фракция, кто голосовал против по отчету Центробанка, а коммунисты стеснялись, не голосовали. Алло, коммунисты, вы за кого — за буржуев, за Центробанк?..» А «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» и вовсе «голосуют синхронно», продолжил политик: «Только мы — единственная партия, которая отстаивает интересы наших избирателей».

К тому же другие партии постоянно «крадут идеи» эсеров, посетовал господин Миронов: «Вы не представляете, как они ревнуют, как они бесятся из-за того, что мы действительно на одной волне с людьми». При этом лидер СР признал, что единороссов на выборах «пока не обогнать», но второе место — это «то, на что нужно ориентироваться». Что же касается предвыборной программы, то Сергей Миронов обратился к соратникам с наказом: выйти на пять-шесть «ключевых вещей», из которых избиратель должен будет запомнить хотя бы три.

Обсуждение самой программы было разбито на восемь блоков: поддержка участников СВО, вопросы демографии, борьба с ростом цен и тарифов ЖКХ, образование, здравоохранение, экология и т. д.

Вице-спикер Думы Александр Бабаков высказался за ключевую ставку меньше 5% и доступные кредиты. Депутат Валерий Гартунг заявил о необходимости контроля за тарифами естественных монополий, а также напомнил о предложении СР предоставлять семьям с детьми жилье на условиях социального найма. Зампред партии, участник СВО Руслан Татаринов выразил мнение, что «назрела необходимость» создания единой госпрограммы реабилитации ветеранов и их трудоустройства, а «органы МСУ должны иметь как минимум 3% участников СВО». А депутат Марина Ким убеждена, что государство должно платить матери не пособие, а полноценную зарплату в размере МРОТ, который СР предлагает поднять до 60 тыс. руб.

«Амбассадором» темы роста тарифов ЖКХ неожиданно стала певица Лолита Милявская, которая в видеоролике, предварявшем обсуждение этого вопроса, пожаловалась на платежки с огромными суммами. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что тарифам ЖКХ посвящено 80% обращений, поступающих в партийный Центр защиты прав граждан в Москве, и предложил сделать этот пункт первым в программе партии.

Еще две знаменитости — пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) — появились на мероприятии лично. СР объявила им благодарность (пранкеры проводят для членов партии «штабные учения»), а господин Столяров выразил надежду, что в программе СР будут слова о том, как готовить граждан к столкновению с кибермошенниками. Он также предположил, что ближе к выборам «начнется серьезная целевая атака в том числе на депутатов Госдумы».

Программное позиционирование эсеров было понятным, когда они требовали прогрессивную шкалу налогообложения, «чтобы богатые платили больше», говорит политолог Константин Калачев: «Сейчас первым блоком идет поддержка участников СВО. Однако все партии предлагают участникам СВО поддержку и помощь. Это скорее тема для позиционирования "Единой России"». Демография, рост цен, ЖКХ, образование, здравоохранение — это стандартный набор любой партии, а в программном позиционировании СР «нет доминанты, сверхидеи, того, что любой избиратель, разбуди его, назовет их уникальным предложением», подчеркивает эксперт. «Поиск новых тем определяется народной повесткой. Но тут партии чувствуют себя на тонком льду. Российская политика — искусство невозможного»,— резюмирует господин Калачев.

Ксения Веретенникова