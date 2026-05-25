Сергей Петрин пригрозил воронежскому регоператору расторжением договора

Мэр Воронежа Сергей Петрин допустил расторжение договора с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Экотехнологии» из-за неудовлетворительной работы компании. Соответствующее заявление градоначальник сделал на пресс-подходе после еженедельного совещания в мэрии. В самой компании «Ъ-Черноземье» рассказали, что в апреле появились трудности с водителями, которые повлекли «пристальное внимание» к деятельности регоператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Дал поручение на этой неделе собраться всем регоператорам. К сожалению, ситуация ухудшается. Сил и средств, которые есть у компании, недостаточно для выполнения работы, поэтому вопрос стоит очень жестко — вплоть до смены регоператора. Надеюсь, на этой или следующей неделе окончательно поставим точку: либо регоператор приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, либо будем искать новую компанию, которая сможет с этой задачей справиться»,— пояснил господин Петрин и добавил, что «ничего не мешает общаться с соседними регионами» или увеличивать мощности ГУП «Облкоммунсервис».

В пресс-службе «Экотехнологий» (обслуживает воронежский межмуниципальный кластер, включающий региональный центр, Нововоронеж, а также Семилукский, Рамонский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Хохольский, Каширский и Репьевский районы) «Ъ-Черноземье» пояснили, что проблемы начались после того, как в апреле у одного из крупных подрядчиков, обслуживающих Коминтерновский район, произошло массовое увольнение водителей (более 20 человек), что привело к срыву графиков. В настоящее время вопрос с водителями практически решен за счет привлечения дополнительных перевозчиков и оптимизации маршрутов.

При этом в компании отметили, что «нарушения графиков привлекли пристальное внимание к деятельности регионального оператора, и ежегодное захламление площадок отходами, не относящимися к ТКО, также стали ставить в вину региональному оператору». По словам пресс-службы компании, речь идет о шинах, строительных и растительных отходах, которые затрудняют доступ к контейнерам.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал, что региональные власти планируют увеличить объем сортировки мусора в Воронежском кластере. Для этого может быть построен новый комплекс или расширен действующий в Семилукском районе мусоросортировочный комплекс регоператора «Экотехнологии».

Ульяна Ларионова