Труженики села и закона

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за последние шесть лет направлено почти 0,5 трлн руб., сообщил участникам Форума тружеников села вице-премьер Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза Оксана Лут пообещала, что в ближайшие три года в дополнение к бюджетным ассигнованиям инвесторы вложат в развитие таких территорий 5,5 млрд своих средств. Сами же сельские труженики говорили о проблемах и цифрах другого порядка — о неподъемной стоимости подключения крестьянского хозяйства к электричеству, о низких зарплатах сельских почтальонов и о высоких комиссиях маркетплейсов за продажу фермерской продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

Собравшиеся на площадке Совета федерации участники третьего Форума тружеников села узнали от вице-премьера Дмитрия Патрушева, что с момента запуска госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государство потратило на нее уже почти 500 млрд руб. Построено свыше 6 тыс. объектов инфраструктуры и 11 млн кв. м жилья. «Если брать в расчет проекты текущего года, охват мероприятиями госпрограммы достигает уже 20 млн человек»,— сказал вице-премьер.

Он пояснил, что с этого года меры поддержки предприятий, расположенных в сельской местности, объединены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса» с объемом финансирования в 15 млрд руб. Речь, в частности, об увеличении сбыта фермерской продукции, создании и модернизации сельских пекарен, об адресной поддержке в виде различных грантов.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут добавила, что в ближайшие три года в регионах планируется реализовать 73 плана развития сельских территорий, которые охватят 6 тыс. населенных пунктов и 1,7 млн жителей.

«Наша задача — формирование в "опорниках" (опорные населенные пункты, в которых концентрируется развитие.— “Ъ”) современной и качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг»,— сказала министр.

Труженики села, которым также дали выступить на пленарном заседании форума, о проблемах говорили ожидаемо конкретнее и прозаичнее. Индивидуальный предприниматель из Калмыкии Гаря Хулхачиев основной трудностью для своего фермерского хозяйства назвал отсутствие электричества. «Провести свет сегодня — неподъемная сумма»,— посетовал фермер. Помощь от Минэнерго в индивидуальном порядке ему была обещана — вместе с намерением подумать о тиражировании возможного решения. Глава ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота предложил придать сельскохозяйственным кооперативам статус агроагрегаторов (связующее звено между мелкими производителями и каналами сбыта) для того, чтобы они могли рассчитывать на субсидии и влиять на наценки. По словам фермера, маркетплейсы устанавливают комиссию вплоть до 60% при продаже фермерской продукции.

Сельский почтальон из Новосибирской области Анна Голова заступилась за своего работодателя. «Почта — это не просто письма, а связь, почтальон нужен не меньше врача. Очень нужна господдержка "Почте России", чтобы на село ехала молодежь»,— обратилась она к президиуму. Спикера Совета федерации Валентину Матвиенко заинтересовали подробности — в частности, зарплата обратившейся. Выяснилось, что на руки получается всего 6 тыс. руб.— при полной ставке в 15 тыс. руб., она трудоустроена на 0,3 ставки, но обслуживать приходится три отделения. Глава Совфеда, отметив, что «это ниже прожиточного минимума и, согласно поручению президента, ставка не может находиться на таком уровне», пообещала «критичный и деловой» диалог на уровне правительства по решению проблем «Почты России».

Анна Королева